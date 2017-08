Forex, euro/dlr resta su massimi seduta ma vicino a minimi da un anno

NEW YORK, 27 agosto (Reuters) - Si conferma sui massimi di seduta l'euro nei confronti del dollaro, anche se il cambio resta prossimo ai minimi da quasi un anno. A favorire il rimbalzo odierno della valuta unica sono state le affermazioni di questa mattina del ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble, secondo cui il mercato ha attribuito un significato eccessivo ai recenti commenti del presidente della Bce Mario Draghi: parole che raffreddano la speculazione su nuove misure espansive da parte di Francoforte, che si era consolidata dopo la partecipazione di Draghi al forum di Jackson Hole dello scorso fine settimana. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia appena sotto il massimo intraday di 1,3188 registrato in mattinata. "La nostra idea è che Draghi e la Bce si stiano facendo più espansivi, anche se assolutamente non così tanto come il mercato aveva interpretato dopo Jackson Hole" spiega lo strategist di Credit Agricole Adam Myers. "Per questa ragione pensiamo che l'euro oggi rimbalzerà, si era mosso troppo". La risalita del cambio sembra non risentire dei dati giunti questa mattina dalla zona euro, complessivamente improntati alla debolezza, su fiducia dei consumatori in Germania e Italia e fiducia delle imprese in Francia. Ma nella prima parte della seduta l'euro/dollaro era sceso fino a 1,3154, il livello più basso dagli inizi di settembre dell'anno scorso. Al di là delle valutazioni sui tempi più o meno ravvicinati di un nuovo intervento della Bce, gli ultimi dati economici Usa (come ieri gli ordini di beni durevoli e la fiducia dei consumatori) non fanno che confermare la prossima e inevitabile fine della stagione espansiva della Fed e la prospettiva di una progressiva divaricazione dei tassi, tra area euro e area dollaro. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3180/82 1,3167 DOLLARO/YEN 103,84/85 104,05 EURO/YEN 136,84/88 137,02 EURO/STERLINA 0,7941/43 0,7960 ORO SPOT 1.285,80/6,55 1.280,64/1,16 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia