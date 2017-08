Forex, euro/dollaro stabile, recupera lieve calo visto dopo dati Usa

NEW YORK, 26 agosto (Reuters) - Dollaro stabile su euro con la divisa unica europea che ha registrato un lieve calo subito dopo la pubblicazione dei dati provenienti dagli Stati uniti. Tra gli indicatori sullo stato dell'economia Usa, gli ordini sui beni durevoli hanno registrato a luglio un inaspettato aumento del 22,6% rispetto al +2,7% di giugno e contro attese per un +7,5%. Poco dopo le 14,30 l'euro ha segnato un minimo a 1,3185 sul dollaro per poi riportarsi in area 1,3198 dollari. La debolezza della divisa unica europea è legata anche alle attese di un rallentamento dell'inflazione e di un ulteriore allentamento della politica monetaria nonché al dato sulla fiducia delle imprese tedesche, reso noto ieri, e alle dimissioni del governo francese. Gli occhi degli investitori sono puntati su venerdì, quando verrà reso noto il dato sull'inflazione della zona euro: gli analisti interpellati da Reuters vedono l'inflazione annua in rallentamento a 0,3% ad agosto da 0,4% di luglio, ben al di sotto delle soglie di sicurezza individuate dalla Bce. Sullo yen, il biglietto verde è in calo di circa lo 0,2% a 103,86, dopo aver raggiunto un massimo di sette mesi a 104,49 nella notte. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3198/99 1,3191 DOLLARO/YEN 103,87/91 104,03 EURO/YEN 137,11/15 137,24 EURO/STERLINA 0,7956/58 0,7954 ORO SPOT 1.288,93/89,53 1.276,34/6,86 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia