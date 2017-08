Forex, euro a minimo da circa 1 anno su toni accomodanti Draghi

LONDRA, 25 agosto (Reuters) - L'euro viaggia poco sopra il minimo da circa un anno sul dollaro segnato nei primi scambi sulle piazze asiatiche, indebolito dalle parole del presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, che al forum di Jackson Hole ha alzato i toni espansivi, dichiarando la Bce pronta a nuovi interventi non convenzionali se l'inflazione dovesse dare ulteriori segni di cedimento, pur senza mai citare direttamente l'opzione 'quantitative easing'. Nelle attese degli analisti, ad agosto i prezzi al consumo nella zona euro, i cui numeri si conosceranno venerdì, dovrebbero registrare una nuova frenata su base mensile, allo 0,3% dallo 0,4% di luglio, ben distante dal target inferiore ma vicino al 2% su base annuale perseguito da Francoforte. In una seduta dai volumi più limitati per la chiusura di Londra, intorno alle 9,20 l'euro cede lo 0,4% nei confronti del dollaro a quota 1,3191, dopo aver toccato un minimo da oltre un anno a 1,3185 dollari. L'euro è in discesa anche nei confronti della controparte giapponese e passa di mano a 137,39 yen contro i 137,58 dell'ultima chiusura. Spunti potrebbero arrivare dalla lettura dell'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche, che nelle attese dovrebbe segnare una nuova battuta d'arresto nel mese di agosto. Sempre al forum annuale di Jackson Hole, la presidente della Federal Reserve Janet Yellen ha espresso cautela rispetto ai tempi di un rialzo del costo del denaro Usa, sottolineando il rischio di sovrastimare il reale stato di salute del mercato del lavoro, ma i suoi toni sono apparsi comunque più restrittivi rispetto a quelli di Draghi e del collega giapponese Haruiko Kuroda, che pure ha aperto a nuove misure di stimolo. Il biglietto verde si rafforza così anche sulla controparte nipponica, e viaggia a 104,17 yen (+0,23%), dopo aver toccato un picco da sette mesi a 104,49. ORE 9,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3190/92 1,3242 DOLLARO/YEN 104,16/20 103,94 EURO/YEN 137,39/47 137,58 EURO/STERLINA 0,7961/62 0,7994 ORO SPOT 1.276,80/77,00 1.280,83/1,63 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia