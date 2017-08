Forex, sterlina in pausa, dlr Australia cala dopo minute banca centrale

LONDRA, 17 giugno (Reuters) - La sterlina ha mostrato un lieve calo, ma è rimasta forte dopo aver toccato 1,70 dollari per la prima volta in cinque anni. Contro l'euro la valuta britannica ha toccato ieri 0,7960 sterline per euro. Il dollaro australiano è in calo dopo che le minute della Reserve Bank of Australia hanno mostrato toni più accomodanti rispetto alle attese. Le minute della Rba pubblicate nella notte europea hanno mostrato dubbi sul fatto che sia stato compiuto abbastanza per stimolare l'economia, e questo ha indebolito la valuta sui cross. Attorno alle 11, il dollaro australiano vale 0,9348 dollari Usa, con un calo dello 0,55%, dopo aver toccato un minimo a 0,9339. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3575/76 1,3573 DOLLARO/YEN 102,02/04 101,83 EURO/YEN 138,47/51 138,21 EURO/STERLINA 0,8008/09 0,7993 ORO SPOT 1.264,20/5,10 1.271,29/1,91 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia