Forex, dollaro pressoché invariato su euro dopo dati Usa

NEW YORK, 16 giugno (Reuters) - Dollaro pressoché invariato sull'euro dopo alcuni dati provenienti dagli Usa rivelatisi migliori delle attese, al termine di una mattinata che ha visto lo yen rafforzarsi e scambiare attorno al massimo di quattro anni sull'euro, mentre gli investitori cercano un bene rifugio di fronte all'escalation delle tensioni in Iraq. Nel primo pomeriggio, il dollaro perde lo 0,16% a 101,89 yen e l'euro è pressoché invariato a 138,05, non lontano dal minimo di quattro mesi di 137,705 yen toccato la scorsa settimana. Dagli Stati Uniti, il dato sulla produzione industriale di maggio ha registrato un +0,6% rispetto a una consensus per +0,5% e i flussi di capitale di aprile in ingresso sono stati pari a 136,8 miliardi di dollari. Inoltre il rialzo dei prezzi del greggio minaccia le prospettive di crescita globale e gli ultimi sviluppi geopolitici potrebbero essere al centro del meeting della Federal Reserve in agenda questa settimana. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3555/56 1,3542 DOLLARO/YEN 101,89/92 102,05 EURO/YEN 138,11/16 138,13 EURO/STERLINA 0,7982/87 0,7979 ORO SPOT 1.276,90/7,20 1.276,50/7,50