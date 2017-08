Forex, euro/dollaro lascia minimi 4 mesi, dlr nz balza

NEW YORK, 12 giugno (Reuters) - L'euro ha lasciato il minimo dei quattro mesi contro il dollaro, toccato la settimana scorsa con l'annuncio della Bce sui tassi d'interesse a 1,3503 dollari, un calo favorito dall'ampliamento del differenziale fra i rendimenti dei titoli di stato Usa ed europei. "Abbiamo certamente più fiducia nel dollaro di quanto non l'avessimo tre mesi fa" dice Andrew Wilson di Goldman Sachs Asset Management a Londra. "Le azioni della Bce la scorsa settimana hanno reso chiaro che saranno molto accomodanti per molto tempo. Questo è un contesto positivo per il dollaro". Il costo del denaro nei diciotto Paesi della zona euro è passato da 0,25% al nuovo minimo storico di 0,15%. Il dollaro neozelandese si è intanto spinto al massimo dei quattro mesi contro il dollaro Usa dopo che l'istituto centrale ha elevato i tassi d'interesse a 3,25%. Si tratta del terzo rialzo di politica monetaria consecutivo. Attorno alle 15,20 la valuta neozelandese vale 0,8679 dollari, da 0,8550 della precedente chiusura. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3540/41 1,3532 DOLLARO/YEN 102,01/02 102,06 EURO/YEN 138,12/15 138,11 EURO/STERLINA 0,8042/44 0,8059 ORO SPOT 1.265,80/6,40 1.260,24/1,24 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia