Forex, euro cede terreno a divise ad alto rendimento

LONDRA, 11 giugno (Reuters) - L'euro tratta vicino al minimo di quattro mesi nei confronti del dollaro e di un anno e mezzo nei confronti della sterlina negli scambi della mattina europea. La moneta unica è sotto pressione a causa di un divario crescente tra i rendimenti dei bond della zona euro e quelli dei governativi delle maggiori economie mondiali. Un aumento dei rendimenti dei Treasuries Usa, sulle attese che la Federal Reserve alzi i tassi prima del previsto, aiuta il dollaro e mette in difficoltà la divisa europea. L'euro è indebolito anche dal taglio dei tassi deciso la settimana scorsa dalla Banca centrale europea, insieme a misure di stimolo per prevenire la deflazione. Questo intervento ha spinto verso il basso i tassi del mercato monetario della zona euro, spingendo alcuni investitori a utilizzare l'euro come valuta in cui indebitarsi per comprare divise ad alto rendimento, il cosiddetto "carry trade". Intorno alle 10,30 italiane, l'euro segna un calo di 0,1% a 1,3535 dollari, portandosi vicino al minimo di quattro mesi a 1,3503 segnato giovedì scorso in concomitanza con i tagli dei tassi Bce. La divisa europea è in flessione anche contro sterlina e passa di mano a 80,75 pence, vicino al minimo di 18 mesi a 80,64 registrato ieri. ORE 09,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3539/43 1,3547 DOLLARO/YEN 102,28/31 102,35 EURO/YEN 138,48/53 138,66 EURO/STERLINA 0,8078/81 0,8081 ORO SPOT 1.260,70/1,53 1.260,49/1,11