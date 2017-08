Forex, euro/dollaro soffre ampliamento spread Germania/Usa

NEW YORK, 10 giugno (Reuters) - L'euro appare in sofferenza contro il dollaro, mentre la valuta Usa è sostenuta da un rialzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro, specie quelli a breve, dopo il taglio dei tassi d'interesse Bce la scorsa settimana. "C'è molto contro l'euro al momento" dice un dealer a Londra. "Ci sono solo dati Usa questa settimana, che dovrebbero essere forti, e il mercato obbligazionario Usa ci dà ogni ragione per sostenere il dollaro". Lo spread fra i decennali di riferimento Usa e tedesco (benchmark per l'intera zona euro) ha chiuso la seduta di mercoledì 4 giugno, quella precedente al meeting Bce, a 121 punti base. Oggi attorno alle 15 quota circa 130 punti base, a riflesso di un maggiore rendimento Usa, secondo i dati Tradeweb . L'indice del dollaro è salito dal minimo delle due settimane toccato venerdì scorso a 80,240, e attorno alle 15,10 quota 80,805. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3544/46 1,3592 DOLLARO/YEN 102,25/26 102,52 EURO/YEN 138,49/53 139,36 EURO/STERLINA 0,8077/79 0,8080 ORO SPOT 1261,40/1,60 1.251,58/2,58 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia