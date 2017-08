Forex, dollaro forte contro euro, yen in rialzo

LONDRA, 10 giugno (Reuters) - Yen in rialzo sulla piazza valutaria londinese, a riflesso di un modesto slancio delle borse europee, dopo tre giorni di rialzi innescati dall'entusiasmo del mercato per le misure di stimoli annunciate dalla Bce la settimana scorsa. Il dollaro è salito di circa mezzo punto percentuale contro l'euro, sostenuto da un rialzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro Usa, specie quelli a breve, dopo il taglio dei tassi d'interesse Bce la scorsa settimana. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3565/68 1,3592 DOLLARO/YEN 102,30/31 102,52 EURO/YEN 138,75/77 139,36 EURO/STERLINA 0,8077/82 0,8080 ORO SPOT 1.254,00/6053 1.251,58/2,58 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia