Forex, euro poco variato su dlr, cautela in vista meeting Bce

LONDRA, 2 aprile (Reuters) - Euro poco variato su dollaro nei primi scambi sulla piazza londinese, in risalita rispetto ai minimi a un mese segnati venerdì, a seguito delle prime aperture della Bundesbank a un piano di quantitative easing, in attesa della riunione di politica monetaria della Banca centrale europea di domani. Intorno alle 10, la valuta unica è stabile a 1,38 dollari, lontano dal minimo a 1,3704 dollari segnato venerdì. L'euro è invece in rialzo sullo yen a 143,23 yen da 142,94 della chiusura di ieri. L'Eurotower, nelle attese, nonostante la stima preliminare dell'inflazione di marzo abbia mostrato una nuova frenata allo 0,5% annuo, non dovrebbe varare già domani misure per contrastare il rischio deflazione. Ieri, del resto, il vicepresidente Bce Vitor Constancio ha sottolineato come nella dinamica dei prezzi di marzo abbiano probabilmente inciso fattori temporanei e che l'inflazione dovrebbe mostrare una nuova accelerazione ad aprile. I numeri sull'attività manifatturiera della zona euro diffusi ieri, inoltre, segnalano con buona probabilità una lieve crescita dell'economia nel primo trimestre, confermando come sia in atto una tenue ripresa. Un ulteriore argomento a favore della tesi secondo cui Francoforte opterà per un atteggiamento attendista. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3800/02 1,3792 DOLLARO/YEN 103,78/80 103,64 EURO/YEN 143,22/23 142,94 EURO/STERLINA 0,8285/89 0,8283 ORO SPOT 1.283,46/4,23 1.279,00/9,30