Forex, euro debole su dlr dopo Bce e su ottimismo dati lavoro Usa

LONDRA, 4 aprile (Reuters) - Euro ancora debole sul dollaro, sui minimi da un mese, appesantito dalla speculazione che anche la Bce possa avviare un programma di quantitative easing, ipotesi sulla quale ha fatto aperture esplicite il presidente Mario Draghi ieri nella conferenza stampa seguita alla riunione del board della banca centrale. A metà mattinata l'euro/dollaro scambia in area 1,37, appena sopra il minino intraday di 1,3697. "Draghi è stato cauto e ha sollevato la prospettiva di un overshooting dell'inflazione" spiega lo strategist di Credit Agricole Manuel Oliveri. "Gli investitori tenderanno probabilmente a stare lontano dall'euro in quanto un rafforzamento della valuta andrebbe ad alimentare le aspettative di nuovi interventi della Bce". Nel corso della mattinata l'attenzione degli operatori va comunque concentrandosi sull'attesa per i dati dal mercato del lavoro Usa, in arrivo nel primo pomeriggio. Le stime degli economisti indicano la creazione di 200.000 nuovi posti di lavoro non agricoli in marzo, dopo i 175.000 del mese precedente (si tratterebbe del dato migliore degli ultimi quattro mesi) e un tasso di disoccupazione in discesa al 6,6% dal 6,7% di febbraio. "Siamo abbastanza ottimisti sull'uscita di buoni numeri, in parte per l'esaurirsi dell'effetto delle cattive condizioni meteorologiche di quest'inverno e anche perché gli indicatori congiunturali hanno dato segnali di ripresa del mercato del lavoro" spiega Oliveri di Credit Agricole, aggiungendo che in caso di conferma delle aspettative potrebbero aversi nuove pressioni al rialzo sui rendimenti dei Treasuries Usa e di conseguenza sul biglietto verde.