Forex, euro/dlr volatile dopo dato inflazione zona euro

LONDRA, 31 marzo (Reuters) - Euro volatile - prima ai minimi di seduta, poi sui massimi - nei confronti del dollaro a seguito della pubblicazione del preliminare di marzo sull'inflazione della zona euro, scesa ulteriormente allo 0,5%, più di quanto atteso, portandosi ai minimi dal novembre del 2009. Immediatamente dopo la pubblicazione del dato l'euro/dollaro ha toccato un minimo intraday a 1,3736, riavvicinandosi ai minimi da un mese. Ma nel giro di pochi minuti il cambio ha poi invertito la direzione, portandosi al picco di giornata di 1,3779. La nuova discesa dell'inflazione della zona euro tiene vivi i timori di deflazione e riaccende la speculazione su nuovi possibili interventi espansivi da parte della Bce, che riunisce il proprio direttivo questo giovedì. Non manca tuttavia chi invita alla cautela, alla luce delle dichiarazioni del weekend del numero uno della Bundesbank Jens Weidmann, meno accomodanti di quelle di appena qualche giorno prima. Weidmann ha spiegato che la zona euro non è in deflazione e che la Bce non deve reagire in maniera eccessiva al rallentamento dell'inflazione, causato da fattori ciclici che dovrebbero essere in gran parte temporanei. La settimana scorsa Weidmann, tradizionalmente su posizioni da "falco", aveva sorpreso il mercato, aprendo all'ipotesi di un quantitative easing da parte della Bce o di un taglio in negativo dei tassi sui depositi overnight. "Penso sia abbastanza chiaro che i commenti di Weidmann siano stati male interpretati", spiega lo strategist di Commerzbank Peter Kinsella. "(I membri della Bce) sono intervenuti verbalmente per cercare di riportare l'euro giù dopo che era salito vicino a 1,40; ma la domanda è se sono pronti a far seguire azioni concrete alle parole: probabilmente la risposta è che non lo sono ancora". ORE 11,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3769/71 1,3752 DOLLARO/YEN 103,21/24 102,79 EURO/YEN 142,15/21 141,36 EURO/STERLINA 0,8278/83 0,8263 ORO SPOT 1.293,90/3,10 1.293,50/4,50 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia