Forex, dlr tocca massimi di seduta su yen dopo dati Usa migliori attese

NEW YORK, 26 marzo (Reuters) - Dollaro sui massimi di seduta nei confronti dello yen nei primi scambi sulla piazza statunitense, supportato dai segnali positivi che continuano ad arrivare dagli indicatori macroeconomici americani. Ultimi in ordine di tempo a suggerire un consolidamento della ripresa della prima economia mondiale sono i dati relativi agli ordini di beni durevoli, rimbalzati a febbraio del 2,2%, secondo i numeri resi noti oggi, mentre le attese convergevano su un più modesto +1%, dopo la contrazione di pari entità segnata il mese precedente. Dopo i dati, la valuta Usa ha accelerato nei confronti dello yen, ai massimi di seduta, fino a 102,45, livello cui si mantiene vicino intorno alle 14,30, quando il biglietto verde passo di mano 102,40 yen, in rialzo dello 0,15%. Il dollaro è tonico anche nei confronti dell'euro, il cui recente trend ascendente è stato quantomeno frenato da una serie di dichiarazioni dai toni accomodanti da parte di esponenti della Banca centrale europea, che hanno ravvivato la possibilità che Francoforte metta in campo ulteriori misure espansive per contrastare il rischio deflazione. La valuta unica continua a oscillare poco sopra i minimi da tre settimane segnati ieri, dopo che il governatore della Bundesbank Jens Weidmann ha aperto per la prima volta alla possibilità che la Bce possa intraprendere un programma di acquisto asset. Sceso ieri fino a 1,3749 dollari, l'euro passa di mano a 1,3787 dollari, lasciando sul terreno lo 0,3% circa. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3787/90 1,3825 DOLLARO/YEN 102,43/44 102,26 EURO/YEN 141,23/25 141,35 EURO/STERLINA 0,8332/33 0,8358 ORO SPOT 1.309,70/0,20 1.310,44/11,12