Forex, euro in lieve calo su dlr, focus su possibili mosse Bce

LONDRA, 26 marzo (Reuters) - Euro in marginale calo su dollaro, ma sopra i minimi da tre settimane segnati ieri, dopo le prime parziali aperture del presidente della Bundesbank Jens Weidmann alla possibilità che la Bce possa intraprendere un programma di acquisto asset per contrastare il rischio deflazione. A sostenere il biglietto verde, invece, sono i segnali di consolidamento della ripresa arrivati dagli Usa, dove la fiducia dei consumatori è salita ai massimi da sei anni a marzo. Intorno alle 10,30 l'euro cede lo 0,2% a 1,3797 dollari , sopra il minimo a 1,3749 Le dichiarazioni di Weidmann, unite a quelle di altri esponenti Bce, come il finlandese Erkki Liikanen, che ha sottolineato come non sia più un argomento controverso l'introduzione di tassi negativi sui depositi presso la Bce, contribuiscono a tenere viva l'attesa rispetto a nuove misure espansive da parte di Francoforte, e tenere schiacciata la valuta unica. In questo senso, in attesa del preliminare dell'inflazione tedesca di marzo, in arrivo domani, potrebbe fornire nuovi spunti agli investitori l'intervista in programma a una televisione francese del presidente della Bce Mario Draghi che ieri, nel corso di un suo intervento alla facoltà di Science Po a Parigi, ha sottolineato come non ci siano segnali di posticipo degli acquisti da parte dei consumatori gli acquisti, indizio di deflazione, ma che l'Eurotower resta pronta a ulteriori azioni espansive per garantire la stabilità dei prezzi. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3800/00 1,3825 DOLLARO/YEN 102,31/33 102,26 EURO/YEN 141,15/17 141,35 EURO/STERLINA 0,8345/49 0,8358 ORO SPOT 1.314,20/4,48 1.310,44/11,12 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia