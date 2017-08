Forex, euro tocca minimo due mesi su dollaro, guarda a meeting Bce

NEW YORK, 3 febbraio (Reuters) - La valuta unica europea scivola al minimo degli ultimi due mesi contro dollaro con un tuffo fino a 1,3465 sugli schermi Reuters, mentre cresce l'aspettativa per il consiglio Bce di giovedì in cui Francoforte dovrà far fronte alla nuova inattesa frenata dell'inflazione. Il clima di perdurante avversione al rischio a riflesso di timori sugli emergenti, confermati dai deludenti numeri sul Pmi cinese, permettono intanto allo yen di recuperare posizioni sul biglietto verde. Viaggia in parallelo, sui minimi degli ultimi due mesi, il cross dell'euro contro yen. Pubblicata in mattinata, l'indagine Pmi sul settore manifatturiero di gennaio nella zona euro mostra una ripresa ancora fragile e molto disomogenea ma per lo meno impostata nella direzione giusta. Compito della banca centrale sarà nuovamente di fugare - facendo ricorso alla retorica - i timori che per la zona euro esista il rischio di deflazione, specie in un momento delicato come quello attuale in cui sono riemerse preoccupazioni sulla tenuta dei mercati emergenti. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3490/92 1,3485 DOLLARO/YEN 101,87/88 102,03 EURO/YEN 137,43/47 137,65 EURO/STERLINA 0,8255/57 0,8202 ORO SPOT 1.246,19/7,41 1.243,19/4,41 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia