Forex, yen saldo euro debole su ritorno acquisti rifugio

LONDRA, 30 gennaio (Reuters) - Le valute ad alto rendimento, quali quelle australiana e neozelandese, si sono ritrovate sotto pressione contro yen e dollaro con la vendita degli asset dei mercati emergenti che ha psato sulla fiducia degli investitori. L'euro invece punta in basso, affacciantosi sulla soglia di 1,3600 dollari (minimo toccato in seduta). L'umore si è ulteriormente offuscato con il sondaggio Pmi cinese a cura di Hsbc che ha mostrato come le condizioni delle imprese manufatturiere cinesi siano peggiorate in gennaio. Il Pmi manifatturiero finale indica infatti cifre al di sotto della soglia critica di 50, che discrimina la contrazione dall'espansione. Il dato di gennaio si è attestato a 49,5 dal precedente 50,5, il dato preliminare indicava 49,6. Si tratta del primo deterioramento in sei mesi. Attorno alle 10,15 il dollaro australiano vale 0,8751/52 dollari Usa da 0,8730, mentre il dollaro neozelandese è a 0,8168 dollari Usa da una chiusura a 0,8211. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3608/10 1,3662 DOLLARO/YEN 102,14/15 102,28 EURO/YEN 138,99/9,01 139,73 EURO/STERLINA 0,8244/46 0,8248 ORO SPOT 1.257,71/58748 1.267,79/9,01