Forex, dollaro cede ulteriormente su yen con rendimenti Treasuries

NEW YORK, 29 gennaio (Reuters) - Dollaro in ulteriore caduta su yen sulla scia della flessione dei rendimenti dei governativi Usa, con il cross ai minimi di seduta fino a 102,07. La correzione dei tassi sulla curva porta il decennale in calo di circa 3 centesimi da ieri sera a 2,722%, rendendo meno attrattivi gli investimenti in asset in dollari. Il biglietto verde si muove in parallelo anche in parallelo ai derivati sugli indici di Wall Street, che hanno imboccato la china discendente sulla spinta di un ulteriore moto di avversione al rischio a fronte della correzione dei mercati emergenti. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3638/40 1,3668 DOLLARO/YEN 102,10/12 102,95 EURO/YEN 139,27/30 140,70 EURO/STERLINA 0,8243/45 0,8244 ORO SPOT 1.267,10/7,30 1.256,21/6,98