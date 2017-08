Forex, dollaro risale su yen in attesa esito meeting Fed

LONDRA, 28 gennaio (Reuters) - Dollaro in risalita su yen e poco mosso nei confronti dell'euro in attesa dell'esito dalla riunione della Federal Reserve, domani sera, che dovrebbe varare ua nuova riduzione dello programma di 'quantitative easing'. Se negli ultimi giorni, infatti, i timori legati alla tenuta di alcune economie emergenti hanno sostenuto lo yen in quanto valuta rifugio, l'approssimarsi del verdetto della Fed suggerisce agli investitori un atteggiamento di maggior cautela, evitando prese di posizione eccessivamente aggressive contro il biglietto verde. Intorno alle 9,20 il biglietto verde sale a 102,86 yen da 102,54 del finale di seduta di ieri, dopo essere precipitato lunedì dino a 101,77, il minimo dall'inizio di dicembre. Più contenuta la risalita nei confronti dell'euro , che viaggia a 1,3664 dollari da 1,3670 della chiusura di ieri. ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3664/66 1,3670 DOLLARO/YEN 102,90/09 102,54 EURO/YEN 140,55/64 140,20 EURO/STERLINA 0,8225/30 0,8248 ORO SPOT 1.255,70/6,41 1.256,44/7,66 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia