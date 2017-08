Forex, euro accelera su dollaro e yen dopo stima flash Pmi gennaio

LONDRA, 23 gennaio (Reuters) - Valuta unica sugli scudi negli scambi londinesi della tarda mattinata dopo il risultato migliore delle attese delle prime anticipazioni sull'andamento del settore privato europeo a gennaio. A cura di Markit, la stima flash Pmi per il primo mese dell'anno è pari a 53,2 da 52,1 di dicembre a livello di indice composito, 53,9 da 52,7 per la manifattura e 51,9 da 51,4 per i servizi. Migliore delle attese in tutti e tre i casi, il risultato è frutto in primo luogo del miglioramento superiore alle attese dell'indagine congiunturale tedesca, cui fa fronte un rallentamento inferiore al consensus di quella francese. In apertura del nuovo anno Si conferma comunque l'andamento divergente delle prime due economie della zona euro, a conferma della diagnosi Bce che parla di una ripresa fragile e disomogenea. Il cambio dell'euro/dollaro riconquista agilmente la soglia di 1,36, con un progresso di circa 0,6% sulla chiusura precedente, mentre quello dell'euro/yen si muove in rialzo circa mezzo punto percentuale. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3633/36 1,3546 DOLLARO/YEN 104,33/37 104,51 EURO/YEN 142,26/29 141,55 EURO/STERLINA 0,8204/06 0,8172 ORO SPOT 1.237,86/8,63 1.236,06/6,83 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia