Forex, euro si apprezza su dollaro e yen in scia rialzo tassi monetari

NEW YORK, 20 gennaio (Reuters) - Euro in apprezzamento sul dollaro, col cambio che si allontana dal minimo da due mesi toccato nella primissima parte della seduta. In una sessione dai volumi assottigliati - a causa della giornata festiva oggi sulle piazze finanziarie Usa - la valuta unica trova un parziale sostegno nel rialzo dei tassi di interesse a breve del mercato monetario anche se, a limitare i margini di risalita dell'euro, resta la speculazione su un possibile intervento espansivo della Bce. Al fixing di venerdì scorso la media Eonia è salita allo 0,343%, per la seconda seduta sopra lo 0,25% del tasso ufficiale di rifinanziamento. Al termine del meeting di dicembre, il presidente della Bce Mario Draghi aveva affermato che un rialzo ingiustificato dei tassi interbancari sarebbe stata una delle motivazioni per un nuovo taglio del costo del denaro o per nuovi interventi di peso da parte della banca centrale. "Riteniamo che la chiave per spiegare la recente sottopreformance dell'euro sia la crescente aspettativa del mercato di un intervento della Bce contro la stretta delle condizioni del mercato monetario", spiega lo strategist di Citi Valentin Marinov. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta sul massimo intraday di 1,3566, dopo essere scivolato nella notte fino a 1,3508, il livello più basso da quasi due mesi. Alcuni analisti sottolineano inoltre che l'euro, archiviato un temporaneo recupero legato a ricoperture, dovrebbe tornare a cedere terreno, inserendosi in un trend tecnico discendente. L'euro risulta invece poco variato ad inizio pomeriggio nei confronti dello yen, in area 141, a distanza dal massimo quinquennale toccato a fine dicembre oltre quota 145. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3564/65 1,3539 DOLLARO/YEN 103,94/99 104,29 EURO/YEN 141,03/06 141,06 EURO/STERLINA 0,8257/58 0,8242 ORO SPOT 1.256,50/6,70 1.253,62/4,78 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia