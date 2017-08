Forex, euro debole su dollaro in avvio Usa, pesa scenario prezzi

NEW YORK, 17 gennaio (Reuters) - Viaggia in calo di circa un terzo di punto percentuale l'euro nei confronti del dollaro, indebolito nei primi scambi sulla piattaforma Usa dalle prospettive per l'inflazione europea, da tre mesi al di sotto di 1% in quella che la Bce ha identificato come 'zona a rischio'. Bene intanto la sterlina, che rimonta di circa 0,5% su dollaro dopo le incoraggianti statistiche sulle vendite al dettaglio britanniche di dicembre. Si muove invece in orizzontale il biglietto verde nei confronti dello yen, in attesa di nuovi spunti che potrebbero emergere già dai dati Usa di oggi sulla produzione industriale di dicembre. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3575/78 1,3619 DOLLARO/YEN 104,33/34 104,34 EURO/YEN 141,59/64 142,09 EURO/STERLINA 0,8352/58 0,8327 ORO SPOT 1.247,66/8,10 1.242,09/3,31 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia