Forex dollaro in rialzo in attesa dati Usa,euro riduce perdite dopo Pmi

LONDRA, 4 dicembre (Reuters) - Dollaro in rialzo su yen ed euro nella prima parte della seduta londinese, in attesa di una serie di dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti, a partire da questo pomeriggio, che nelle attese del mercato potrebbero aumentare la pressione sulla Federal Reserve affinché riduca il programma di acquisto asset. Intorno alle 10,40 il biglietto verde recupera posizioni nei confronti dello yen, e passa di mano a 139,43 yen da 139,30 dell'ultima chiusura, mentre più contenuto è l'apprezzamento sull'euro, che passa di mano a 1,3585 dollari da 1,3589. A supporto della valuta unica, i numeri sull'attività nel settore dei servizi a novembre che, seppure in un quadro di crescente divergenza tra le economie, nel complesso si è confermato in espansione a novembre, riducendo, alla vigilia del meeting della Banca centrale europea, l'urgenza di eventuali nuove misure espansive. Nel primo pomeriggio, Adp diffonderà i numeri sugli occupati nel settore privato nel mese di novembre, prodromo ai numeri complessivi sull'occupazione Usa in arrivo venerdì prossimo. Nelle attese il mese scorso il settore privato americano dovrebbe aver creato 173.000 posti di lavoro, dopo i 130.000 di ottobre. Domani, inoltre, sempre dagli Stati Uniti sono in arrivo i numeri del Pil del terzo trimestre. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3585/88 1,3589 DOLLARO/YEN 102,60/64 102,65 EURO/YEN 139,40/41 139,30 EURO/STERLINA 0,8301/07 0,8291 ORO SPOT 1.216,81/7,58 1.225,96/2,95