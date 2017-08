Forex, euro forte su dollaro, storna da massimi su yen

NEW YORK, 3 dicembre (Reuters) - L'euro apre le contrattazioni statunitensi con un'accelerazione contro il dollaro, ma con uno storno contro yen su prese di beneficio dopo che aveva segnato nelle ore precedenti un nuovo massimo di 5 anni. La valuta giapponese, sotto pressione da giorni sull'attesa di nuovi stimoli monetari da parte della Boj, ha recuperato terreno, sempre su prese di benefico, anche contro il dollaro dopo essersi avvicinata al minimo di quest'anno. I volumi di scambi del dollaro/yen sono quasi doppi rispetto alla media dell'ultimo mese, secondo dati Reuters. Il biglietto è salito del 18% contro lo yen quest'anno, con un'impennata nell'ultimo mese sull'aspettativa che da una parte la Fed ridurrà il suo stimolo monetario, mentre dall'altra la politica monetaria giapponese resterà fortemente espansiva. "Il trend è ancora al rialzo per il dollaro/yen", dice Lee Hardman, economista di Btmu. "Ma certamente ci sono segni che le posizioni a breve stanno diventando sempre più tirate ai livelli attuali, mentre il nostro modello di valutazione a breve termine sta segnalando lo yen è sempre più sottovalutato." Lo yen è sotto pressione da settimane dal momento che l'impegno di Banca del Giappone verso una politica monetaria accomodante lo rende la migliore valuta di finanziamento di investimenti in asset ad alto rendimento - il cosiddetto carry trade. Molti analisti hanno preso i commenti del governatore Boj Haruhiko Kuroda di ieri come il segnale di una sua disponibilità a espandere la sua politica monetaria, già espansiva. Secondo fonti vicine al dossier, la banca centrale sta preparando un nuovo pacchetto di stimolo da 53 miliardi di dollari per cercare di irrobustire l'economia in vista dell'aumento delle tasse sulle vendite del prossimo aprile . Le attese sono per un perdurare dell'indebolimento della valuta giapponese. Infatti, i dati pubblicati ieri dalle autorità finanziarie degli Stati Uniti hanno mostrato che gli speculatori hanno già accumulato una notevole quantità di vendite in yen. Le loro posizioni nette a breve sullo yen la scorsa settimana erano pari a 123.202 contratti, il livello più alto da luglio 2007, mentre le loro posizioni sulle altre principali valute erano più equilibrate. Considerate le già enormi posizioni corte, alcuni analisti pensano che ulteriori indizi di una ripresa economica globale potrebbero portare maggiori carry trade di yen e indebolire la valuta giapponese. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3582/84 1,3540 DOLLARO/YEN 102,43/37 102,94 EURO/YEN 139,14/18 139,38 EURO/STERLINA 0,8274/82 0,8276 ORO SPOT 1.220,70/1,35 1.219,66/0,43 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia