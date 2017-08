Forex, euro in calo dopo dati Pmi che mostrano discrepanze in zona euro

NEW YORK, 2 dicembre (Reuters) - L'euro è sceso contro il dollaro e ha toccato il minimo degli 11 mesi contro la sterlina dopo che i dati Pmi diffusi stamane hanno mostrato che la crescita della zona euro è ancora fragile, specie in paesi come Francia e Spagna, evidenziando discrepanze fra i diversi membri. A novembre l'attività del settore manifatturiero della zona euro ha mostrato la crescita più consistente dal giugno 2011. L'indice si è confermato per il quinto mese consecutivo oltre la soglia dei 50 punti, spartiacque tra crescita e contrazione, portandosi a 51,6 da 51,3, migliorando marginalmente la lettura flash a 51,5. Tuttavia i dati di Spagna e Francia hanno evidenziato una contrazione, in particolare Parigi ha registrato il dato peggiore degli ultimi cinque mesi. FORTI STERLINA, DOLLARO AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA Le valute di paesi ricchi di materie prime hanno salutato con favore il dato del Pmi cinese pubblicato nella notte europea, mentre la sterlina è decollata sulle attese di una politica monetaria più restrittiva da parte della Bank of England. Il Pmi cinese di novembre si è mantenuto sui livelli del mese precedente, che costituivano in massimo da 18 mesi, contraddicendo le attese di un seppur modesto rallentamento. L'indice ufficiale sul comparto manifatturiero si è attestato a 51,4, invariato da ottobre e contro attese per una lettura a 51,1. In rialzo quindi le divise australiana e neozelandese, con il dollaro australiano che alle 14,50 vale 0,9129/34 dollari Usa da una chiusura a 0,9110 e quello neozelandese a 0,8193/95 dollari da 0,8125. La sterlina è invece montata al massimo dei due anni contro la valuta Usa a 1,6443, e alle 14,50 quota 1,6381/84 dollari da 1,6365. L'euro ha invece toccato il minimo da inizio gennaio contro la divisa britannica a 0,8253. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3542/43 1,3589 DOLLARO/YEN 102,87/89 102,41 EURO/YEN 139,29/33 139,08 EURO/STERLINA 0,8266/67 0,8299 ORO SPOT 1.237,90/8,50 1.251,99/5,00 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia