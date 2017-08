Forex, euro tonico sale su dlr, a massimi 4 anni su yen grazie a Ifo

NEW YORK, 22 novembre (Reuters) - Si consolida nel corso della seduta il movimento di apprezzamento dell'euro, sostenuto dal forte dato di questa mattina sulla fiducia delle imprese tedesche capace di riportare ottimismo sulla ripresa europea dopo i numeri complessivamente non incoraggianti usciti negli ultimi giorni. L'euro/dollaro si è riportato sopra quota 1,35 subito dopo la pubblicazione dell'indice Ifo di novembre, salito oltre le attese a 109,3 punti. Il cambio ha poi proseguito la seduta su un trend ascendente, toccando nel primo pomeriggio un massimo intraday di 1,3538. "È stato (un dato) di notevole conforto per il mercato che viene dopo i buoni numeri sui Pmi tedeschi (di ieri), che hanno controbilanciato quelli più deboli dalla Francia" spiega Ian Gunner di Altana Wealth. "L'intero pacchetto di questi due giorni, nel complesso, solleva qualche dubbio sulla possibilità che la Bce faccia veramente qualcosa quest'anno per allentare ulteriormente le condizioni monetarie". Ieri il presidente Mario Draghi ha sostanzialmente raffreddato le speculazioni circolate su una discussione in atto all'interno dell'istituto centrale riguardo un possibile taglio in negativo dei tassi sui depositi overnight. Sempre ieri, invece, l'euro/dollaro era precedentemente sceso fino ad un minimo di 1,3399 a seguito della pubblicazione delle minute dell'ultimo meeting Fed, che hanno segnalato la disponibilità della banca centrale a considerare l'avvio del processo di assottigliamento delle stimolo monetario già nelle prossime riunioni, se i dati economici lo consentiranno. Il buon andamento dell'indice Ifo sostiene l'euro anche nei confronti dello yen, con un cambio salito in giornata al massimo da quattro anni di 136,99. ORE 14,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3514/17 1,3481 DOLLARO/YEN 101,14/15 101,15 EURO/YEN 136,66/69 136,37 EURO/STERLINA 0,8344/45 0,8320 ORO SPOT 1.246,46/7,23 1.242,35/3,15 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia