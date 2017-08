Forex, dollaro in calo su attese Fed, euro sale in attesa Zew

LONDRA, 19 novembre (Reuters) - L'indice del dollaro scivola per la terza seduta consecutiva, con gli investitori che riducono le posizioni lunghe dopo che la Fed ha detto che una politica monetaria accomodante potrebbe essere mantenuta per un po' di tempo. "Il 'tapering' della Fed resta l'ossessione principale del mercato" dice Jane Foley, strategist a Rabobank. La moneta unica appare invece tonica in attesa dell'indice di fiducia degli analisti e degli investitori tedeschi, visto in ulteriore salita nel mese di novembre, a 54,0 punti dai 52,8 di ottobre, a sua volta il livello più alto dall'aprile del 2010. Attorno alle 10,30, l'indice del dollaro contro un paniere di valute segna un calo dello 0,2%: ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3516/18 1,3503 DOLLARO/YEN 99,71/72 99,98 EURO/YEN 134,78/80 135,06 EURO/STERLINA 0,8394/98 0,8383 ORO SPOT 1.274,51/5,28 1.273,74/74,96 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia