Forex, euro poco mosso su dlr ma pesa conferma linea espansiva Bce

LONDRA, 13 novembre (Reuters) - L'euro tiene le posizioni nei confronti del dollaro questa mattina anche se la valuta unica resta di fondo appesantita dalla conferma, nel meeting della scorsa settimana, della linea monetaria ultra espansiva della Bce. D'altra parte il biglietto verde continua a beneficiare dell'aspettativa di un prossimo inizio della fase di riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed. Secondo gli operatori un primo intervento della banca centrale americana potrebbe già arrivare in dicembre, soprattutto alla luce dei buoni dati giunti la settimana scorsa dal mercato del lavoro Usa. Una conferma in tal senso è giunta ieri dall presidente della Fed di Atlanta Dennis Lockhart, mentre è atteso domani l'intervento del prossimo governatore della Fed Janet Yellen, nella seduta del Senato di conferma della propria nomina, da cui potrebbe emergere qualche indicazione più dettagliata riguardo la linea che verrà seguita. Nel corso della seduta l'euro/dollaro si è mosso entro un range molto limitato, compreso tra 1,3424 e 1,3452, risultando a metà mattinata praticamente invariato rispetto alla chiusura di ieri. I dati finali sull'inflazione spagnola di ottobre, pubblicati questa mattina, con la prima contrazione dell'indice dei prezzi al consumo in quattro anni, forniscono un ulteriore elemento di cautela sull'euro. Il dato spagnolo "ci dice che la Bce dovrà adottare nuove misure" spiega lo strategist di Societe Generale Alvin Tan. "Detto questo, non ci aspettiamo una discesa marcata dell'euro sul dollaro a meno che non arrivino segnali che la Fed inizierà il tapering. Per questo l'audizione della Yellen sarà importante per capire la direzione del dollaro nel breve termine". La valuta unica resta comunque in lieve recupero questa settimana dopo essere scesa giovedì scorso fino a 1,3295, minimo da due mesi, a seguito del taglio a sorpresa dei tassi da parte della Bce. Solo lo scorso 25 ottobre l'euro/dollaro era salito al massimo da due anni di 1,3833. Il dollaro a sua volta cede qualche limitata posizione nei confronti dello yen questa mattina ma, a conferma della buona intonazione di fondo, il biglietto verde rimane in prossimità del massimo da due mesi di 99,80 registrato ieri. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3427/29 1,3435 DOLLARO/YEN 99,45/47 99,62 EURO/YEN 133,53/55 133,84 EURO/STERLINA 0,8396/99 0,8386 ORO SPOT 1.275,79/7,01 1.267,61/8,38