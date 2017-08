Forex, euro sale su dlr dopo flessione mattinata, trend resta debole

NEW YORK, 12 novembre (Reuters) - Euro in risalita sul dollaro dopo una mattinata che ha visto la valuta unica ancora sotto pressione, anche se in tenuta rispetto ai minimi di giovedì scorso toccati a seguito del taglio a sorpresa dei tassi da parte della Bce. Nel primo pomeriggio il cambio euro/dollaro viaggia in prossimità del massimo di seduta di 1,3446, dopo essere sceso a metà mattinata fino a 1,3360. L'euro/dollaro era sceso giovedì, dopo il meeting Bce, fino al minimo da due mesi di 1,3295. Nonostante il lieve recupero odierno il cambio viaggia circa il 3% sotto il massimo da due anni di 1,3833 toccato il mese scorso. E in questa fase gli operatori sembrano guardare ad ogni rimbalzo dell'euro come un'occasione per costruire nuove posizioni corte sulla valuta stessa. Di fondo l'euro sconta infatti l'impegno della Bce, ribadito anche la scorsa settimana, a mantenere ancora per lungo tempo una linea accomodante. Dall'altra parte, invece, c'è un dollaro che trae sostegno dal prossimo avvio, da parte della Fed, del processo di riduzione delle stimolo monetario. Gli ultimi dati anzi sembrano suggerire che la banca centrale americana potrebbe addirittura muoversi prima di quanto ritenuto possibile fino a poco tempo fa. "Dopo i dati sul mercato del lavoro Usa di venerdì scorso ci sono più probabilità che il tapering parta a dicembre" spiega Omer Esiner di Commonwealth Foreign Exchange. "I payroll di ottobre, combinati con possibili buoni dati economici delle prossime settimane, potrebbero rafforzare le attese di un intervento della Fed già a dicembre". Il dollaro si conferma forte sullo yen, di nuovo in vista oggi di quota 100. Il cambio dollaro/yen è salito in mattinata fino al picco di 99,79, massimo dallo scorso 13 settembre. ORE 10,29 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3439/42 1,3406 DOLLARO/YEN 99,72/73 99,15 EURO/YEN 133,96/99 132,90 EURO/STERLINA 0,8443/45 0,8386 ORO SPOT 1.279,24/80,46 1.282,82/3,73 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia