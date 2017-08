RPT-Forex, dlr poco variato, dati ravvivano ipotesi taglio stimolo Fed

(Reinvia con nuovi indirizzi)

TOKYO, 11 novembre (Reuters) - Dollaro poco variato nei confronti delle principali controparti, ma comunque supportato dal ravvivarsi delle aspettative di una riduzione dello stimolo della Fed entro fine anno, dopo i dati migliori delle attese giunti dal mercato del lavoro Usa venerdì.

Salito fino a 81,482 venerdì, l'indice del biglietto verde verso le principali valute cede lo 0,1% a 81,218 negli ultimi scambi sulle piazze asiatiche.

Dopo il taglio del costo del denaro della Bce al nuovo minimo storico dello 0,25%, l'euro resta vicino ai minimi da due mesi sul biglietto verde, segnati giovedì a 1,3295, e scambia a 1,3365, in marginale flessione da 1,3370 della chiusura ; euro in calo anche su yen a 132,25 da 132,45; dollaro in flessione su yen a 98,94 da 99,07.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia