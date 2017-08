Forex, euro minimo mese su sterlina, fragile prima di Bce

NEW YORK, 5 novembre (Reuters) - L'euro è sceso al minimo di un mese contro la sterlina, a 0,8394, e in prossimità dei minimi delle quattro settimane contro lo yen, a 132,36, colpito dalle possibilità che la Bce possa dare segnali di una politica monetaria più accomodante. La sterlina è stata sollecitata dal forte Pmi britannico. "Il basso livello di inflazione della zona euro è stata una cattiva notizia per l'euro e per questo le pressioni sono al ribasso", ha detto Asmara Jamaleh, strategist di Intesa Sanpaolo. Le attese prevalenti sono che la Bce mantenga invariati i tassi d'interesse, tuttavia l'ultimo calo dell'inflazione ha aumentato la possibilità che il principale tasso di rifinanziamento possa essere nuovamente tagliato di 25 punti base in dicembre. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3462/64 1,3513 DOLLARO/YEN 98,37/41 98,60 EURO/YEN 132,48/50 133,22 EURO/STERLINA 0,8396/97 0,8462 ORO SPOT 1.314,84/6,38 1.314,36/5,13 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia