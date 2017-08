Forex, euro in calo a minimo 2 settimane, attesa nuove misure Bce

LONDRA, 1 novembre (Reuters) - All'inizio delle contrattazioni europee la moneta unica conferma il calo sul dollaro che si trascina da cinque sedute consecutive e lo ha portato da ieri ai minimi di due settimane. A pesare ulteriormente sulla moneta unica è stato ieri il calo a sorpresa dell'inflazione nella zona euro, che ha innescato attese di nuove misure da parte della Bce per rafforzae l'economia. L'euro è sceso a un minimo di 1,3517 dollari, il livello più basso dal 17 ottobre. La moneta unica ora guarda a un importante supporto attorno a 1,3550 dollari, che rappresenta il 76,4% del ritracciamento del rally del 16-25 ottobre e il 38,2% del ritracciamento del rally di settembre. L'euro è sceso anche contro altre valute ed è vicino ai minimi di tre settimane contro lo yen e di due settimane contro la sterlina. L'inflazione della zona euro è scesa a un minimo di quattro anni pari allo 0,7% nel mese di ottobre, a fronte di una previsione di una lettura piatta all' 1,1% e ben sotto il target della Bce del 2%. "Alla luce dei nuovi dati sull'inflazione abbiamo cambiato idea circa le prossime mosse della Bce ed ora ci aspettiamo un taglio dei tassi al prossimo meeting" dice Geoffrey Yu, currency strategist di UBS. A sostenere un nuovo allentamento sono anche i dati sulla disoccupazione, ancora ai livelli massimi in settembre. "Dovrebbe significare molto per la Bce che l'inflazione è scesa sotto all'1%. Il rallentamento dell'inflazione non sembra ancora finito", dice Sho Aoyama, analista di Mizuho Securities. "Conoscono l'esperienza deflattiva del Giappone e sanno che la deflazione, una volta che prende piede, potrebbe richiedere decenni per essere debellata. La Bce non può tagliare i tassi la settimana prossima, ma dirà che è pronta a farlo", ha aggiunto. Le nuove pressioni sull'euro hanno portato l'indice del dollaro ai massimi di due settimane a 80,437, allontanandosi dal minimo di nove mesi segnato a 78,998 la settimana scorsa. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3524/26 1,3582 DOLLARO/YEN 98,29/31 98,35 EURO/YEN 132,92/94 133,59 EURO/STERLINA 0,8452/56 0,8560 ORO SPOT 1.317,06/8,11 1.323,19/4,41 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia