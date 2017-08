Forex, dlr in recupero su euro ma outlook debole in attesa Fed

NEW YORK, 28 ottobre (Reuters) - Il dollaro è in marginale recupero sull'euro nei primi scambi sulla piazza statunitense, ma resta in prossimità del minimo da due anni nei confronti della valuta unica, in attesa del meeting di politica monetaria della Federal Reserve, che mercoledì renderà note le sue intenzioni rispetto i tempi di una riduzione del piano di acquisto asset. Nelle attese degli analisti, l'istituto centrale americano dovrebbe confermare l'attuale importo mensile del piano, lasciandolo inalterato fino alla primavera dell'anno prossimo, per controbilanciare gli effetti negativi sulla crescita legata alla crisi dello shutdown, la serrata degli uffici federali Usa per assenza di un accordo al Congresso sul rifinanziamento della spesa. Intorno alle 15,00, il biglietto verde guadagna lo 0,17% nei confronti dell'euro, che scivola a 1,3779 dollari. La prospettiva del proseguimento dell'orientamento ultraespansivo della Fed mantiene la valuta Usa vicino ai minimi da novembre 2011 nei confronti della divisa europea, segnati venerdì quando quest'ultima era salita fino a 1,3833 dollari. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3788/89 1,3804 DOLLARO/YEN 97,60/64 97,41 EURO/YEN 134,68/71 134,32 EURO/STERLINA 0,8529/33 0,8538 ORO SPOT 1.353,91/4,55 1.352,28/3,12 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia