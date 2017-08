Forex, indice dollaro debole, Fed potrebbe ampliare realizzi

LONDRA, 28 ottobre (Reuters) - Viaggia a ridosso del minimo degli ultimi nove mesi l'indice del dollaro sulle principali controparti, mentre gli investitori intensificano i realizzi sul biglietto verde in vista del prossimo Fomc che si prevede ancora una volta confermi le misure ultra-espansive. La riunione di due giorni del comitato per la politica monetaria della Federal Reserve si apre domani e dovrebbe concludersi con il mantenimento delle attuali misure di 'quantitative easing', corrispondenti ad acquisti mensili pari a 85 miliardi di dollari. Tenendo presente la lettura degli ultimi dati macro ma soprattutto le quasi tre settimane di chiusura degli uffici federali legata allo 'shutdown', la mediana delle aspettative raccolte da Reuters proietta ormai l'avvio del 'tapering' a marzo dell'anno prossimo. Il cross dell'euro/dollaro si mantiene così comodamente oltre 1,38 dopo aver toccato venerdì un record da novembre 2011 a quota 1,3833. "E' molto probabile che la Fed comunichi la propria intenzione di far slittare i tempi del 'tapering'" commenta Gareth Berry di Ubs, riferendosi alla riunione che si apre domani. "Se così fosse le attese dei mercati si realizzerebbero e presumibilmente vedremmo un ulteriore indebolimento del dollaro" aggiunge. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3807/09 1,3804 DOLLARO/YEN 97,60/64 97,41 EURO/YEN 134,78/81 134,32 EURO/STERLINA 0,8525/27 0,8538 ORO SPOT 1.350,11/0,88 1.352,28/3,12 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia