Forex, dollaro lascia minimo 2 settimane su yen, dlr Australia su

SINGAPORE/TOKYO, 24 ottobre (Reuters) - Il dollaro ha lasciato il minimo delle due settimane registrato ieri contro lo yen a 97,15, sollecitato dalla positiva lettura del Pmi cinese, e anche il dollaro australiano ha tratto stimolo per un rialzo.

In ogni caso, i mercati continuano a tenere d'occhio future mosse di politica monetaria restrittiva in Cina per contrastare l'inflazione.

Le stime flash per il Pmi manifatturiero cinese di ottobre a cura di Markit/Hsbc, sono risultate in rialzo a 50,9 dal 50,2 di settembre, spinte dalla forza della voce 'nuovi ordini', salita al massimo dei sette mesi a 51,6.

Alle 7,50, il dollaro australiano vale 0,9651/53 dollari Usa da una chiusura a 0,9626. Alla stessa ora l'euro vale 1,3786/89 dollari da una chiusura a 1,3774 e 134,46/56 yen da 134,09. Il dollaro/yen si attesta invece a 97,52/54 da 97,36.

