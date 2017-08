Forex, euro su massimi 2 anni su dlr, impatto Ifo limitato

LONDRA, 25 ottobre (Reuters) - Euro ben impostato su dollaro questa mattina, anche se leggermente sotto i nuovi massimi da due anni dopo la pubblicazione dell'Ifo tedesco, che in ottobre ha mostrato un calo inatteso. A metà mattinata l'euro/dollaro si conferma comunque sopra quota 1,38, dopo essere salito poche ore prima fino a 1,3833, il livello più altro dal novembre 2011. Al cambio di oggi l'euro ha annullato oltre il 60% del movimento di deprezzamento subito nei confronti del biglietto verde tra il maggio del 2011 e il luglio del 2012. Gli operatori spiegano che le attese erano per un impatto comunque limitato dell'Ifo sul cambio, in quanto la linea della Bce resta per ora saldamente espansiva; e sul fronte Usa si guarda ormai a non prima dell'inizio del 2014 per un eventuale cambio di direzione nella politica monetaria della Fed. "Resta un tema di debolezza generalizzata del dollaro e al momento l'euro/dollaro è più che altro una questione di dollaro. Con gli ultimi dati deludenti dagli Usa si è visto uno spostamento delle aspettative sull'inizio del 'tapering' da parte della Fed all'anno prossimo" afferma Lutz Karpowitz, strategist di Commerzbank. Il dollaro resta peraltro in deprezzamento sullo yen, in area 97, appena sopra il minimo da due settimane di 96,94 visto questa mattina. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3816/19 1,3799 DOLLARO/YEN 97,06/09 97,27 EURO/YEN 134,14/19 134,22 EURO/STERLINA 0,8526/28 0,8518 ORO SPOT 1.342,56/3,33 1.346,54/7,76 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia