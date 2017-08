Forex, dlr a massimi seduta su euro in attesa dati lavoro Usa

NEW YORK, 21 ottobre (Reuters) - Il dollaro si conferma in lieve recupero dai minimi di venerdì scorso, in attesa della pubblicazione domani dei dati di settembre sul mercato del lavoro Usa slittata di oltre due settimane a causa del blocco subito dall'attività federale negli Stati Uniti. Il biglietto verde resta di fondo penalizzato dall'aspettativa che si è diffusa negli ultimi giorni di un avvio ritardato - almeno fino all'inizio del 2014 - della fase di riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed, a seguito dello 'shut down'. D'altra parte, dopo le vendite della settimana scorsa, il mercato assume una posizione più cauta in vista dei dati occupazionali che - qualora positivi - potrebbero riaccendere il dibattito sui tempi di intervento della Fed e quanto meno favorire un incremento della volatilità dei cambi. "Per ora tutti gli occhi sono per il dato sugli occupati di domani, con il mercato che anticipa una lettura vicina ai 180.000 (nuovi posti di lavoro)" spiega Boris Schlossberg Bk Asset Management. "Se i numeri saranno simili alle attese il biglietto verde avere un rimbalzo, una boccata d'ossigeno, nel corso della settimana". Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tocca un minimo intraday a 1,3662, dopo essere salito venerdì scorso fino al massimo da otto mesi di 1,3704, ad un passo dal picco del 2013 di 1,3711. Il dollaro recupera parallelamente posizioni anche sullo yen, con il cambio che tocca un picco di giornata a 98,24 e si riporta in vista del massimo da tre settimane di 99,01 di giovedì scorso. Nel corso del pomeriggio verranno diffusi i dati di settembre sulle vendite di case esistenti negli Usa. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3663/67 1,3684 DOLLARO/YEN 98,20/23 97,70 EURO/YEN 134,18/20 133,74 EURO/STERLINA 0,8464/66 0,8461 ORO SPOT 1.316,16/93 1.315,75/6,74 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia