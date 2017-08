Forex, dollaro a minimo sette e mesi e mezzo su franco

NEW YORK, 27 settembre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza Usa il biglietto verde si mantiene in prossimità del minimo degli ultimi sette mesi e mezzo nei confronti del franco svizzero, valuta rifugio per eccellenza, penalizzato dal dibattito sul tetto del debito ancora in corso al Congresso. Perde terreno il dollaro anche nei confronti dello yen dopo i commenti del ministro delle Finanze giapponese Taro Aso in cui è messo in chiaro che Tokyo non sta valutamdo l'ipotesi di ridurre le imposte sulle imprese. I commenti di Aso colgono in contropiede quanti sul mercato scommettevano su nuove misure fiscali espansive che facessero ulteriormente svalutare il cambio. ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3544/45 1,3488 DOLLARO/YEN 98,49/53 98,97 EURO/YEN 133,41/44 133,48 EURO/STERLINA 0,8412/15 0,8403 ORO SPOT 1.333,40/4,13 1.323,09/4,31 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia