Forex, dollaro stabile in chiusura Asia, guarda a Fed e tetto debito

SYDNEY/SYNGAPORE, 27 settembre (Reuters) - Finale di seduta all'insegna del consolidamento rispetto alle principali controparti sulla piattaforma asiatica per il biglietto verde, che si avvia ad archiviare l'intero mese di settembre con una performance sostanzialmente piatta.

Dominano le speculazioni degli investitori modi e tempi del previsto 'tapering' di Federal Reserve, variabile chiave cui si è di recente aggiunto il tradizionale dibattito politico sulla chiusura del bilancio che prevede un tetto per il debito.

Si guarda principalmente ai prossimi Fomc di ottobre e dicembre, per quanto a parere di alcuni analisti la banca centrale possa preferire attendere i primi mesi del 2014 per essere più certa della ripresa.

"Il progetto di 'tapering' non è stato rinviato all'infinito... resta difficile alleggerire le posizioni in dollari nonostante i problemi sul tetto del debito" commenta Sim Moh Siong, strategist di Bank of Singapore.

Intorno alle 8,10 euro/dollaro 1,3499/5,01 da 1,3488 ieri sera in chiusura, dollaro/yen 99,59/64 da 98,87 ed euro/yen 83,74/76 da 84,03.

