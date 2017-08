Forex, dollaro sale su yen, questione bilancio Usa limita rialzo

MILANO, 26 settembre (Reuters) - Il dollaro in rialzo contro yen dopo il precedente calo, stimolato dalla speranza di altre riforme fiscali per le imprese, ma l'impasse sul bilancio limita i guadagni. Permangono infatti i timori legati al rischio di un blocco dell'attività dell'amministrazione Usa, che nella seduta di ieri avevano indotto una certa cautela negli investitori riguardo all'acquisto del biglietto verde.

"I movimenti di oggi non sono segno di forza del dollaro, ma piuttosto un segnale di debolezza dello yen e di vendite dello yen" dice Masashi Murata, strategist di Brown Brothers Harriman. "Stamane c'era questa notizia di Kyodo News che il Giappone valuterà con urgenza di ridurre il carico fiscale per le imprese e, anche se questo non è nuovo e ogni attuazione di un cambiamento è improbabile, alcuni l'hanno presa come una nuova ragione per vendere yen".

Alle 7,30 circa, l'euro vale 1,3522/26 dollari da una precedente chiusura a 1,3525, e 133,81/88 yen da 133,13. Il dollaro/yen si attesta invece a 98,94/97 da 98,42 e dopo un massimo di seduta a 99,11.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia