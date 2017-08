Forex, euro debole su dlr, pesa incertezza dopo elezioni tedesche

NEW YORK, 23 settembre (Reuters) - L'euro si muove in lieve calo sul dollaro, incapace di mantenere i guadagni messi a segno nella parte iniziale delle contrattazioni asiatiche. Sulla valuta unica pesa l'incerta durata delle trattative che vedranno impegnata Angela Merkel, alla ricerca di un partner di coalizione per formare il nuovo governo. Le elezioni tedesche, pur avendo decretato un ampio successo alla Cdu/Csu, guidata dalla Cancelliera, non hanno garantito per un soffio al partito conservatore la maggioranza assoluta dei seggi, mentre i liberali dei Fdp, alleati nel governo uscente, sono rimasti fuori dal Parlamento. Merkel ha già avviato i contatti con i vertici della Spd, ma il presidente dei socialdemocratici ha voluto precisare che l'esito delle trattive non è scontato. Intorno alle 14,30 la valuta unica viaggia a 1,3517 da 1,3522 della chiusura di venerdì, lontano dal picco intraday segnato nei primi scambi asiatici a 1,3555. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3317/18 1,3522 DOLLARO/YEN 98,81/82 99,30 EURO/YEN 133,56/62 134,28 EURO/STERLINA 0,8413/19 0,8442 ORO SPOT 1.323,40/4,15 1.324,99/5,78 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia