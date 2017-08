Forex, dollaro estende ritracciamento a yen oltre euro dopo dati Usa

NEW YORK, 17 settembre (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza statunitense il biglietto verde amplia la correzione per arrivare ad arretrare anche sullo yen oltre che sull'euro dopo i numeri di inflazione Usa. Secondo le statistiche del dipartimento al Lavoro, i prezzi al consumo mostrano ad agosto un incremento di 0,1% su base congiunturale e 1,5% su base tendenziale, valori in entrambi i casi di un decimo inferiori alle attese. A monte dell'impostazione rialzista dell'euro la lettura decisamente migliore del previsto dell'indice Zew sulla fiducia dell'economia tedesca, balzato a settembre al record da aprile 2010. Sempre sul fronte macro, i dati realtivi ai flussi di capitale investiti in asset Usa passano a luglio a 56,7 miliardi di dollari rispetto ai 19,7 miliardi di giugno. ORE 3,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3356/59 1,3333 DOLLARO/YEN 99,20/24 99,05 EURO/YEN 132,48/51 132,04 EURO/STERLINA 0,8394/00 0,8387 ORO SPOT 1.315,96/6,73 1.313,39/4,61 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia