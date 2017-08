Forex, dlr in frenata dopo dati Usa, euro risale sopra 1,33

NEW YORK, 13 settembre (Reuters) - Euro in recupero sul dollaro dopo il dato delle 14,30 sulle vendite al dettaglio Usa, salite dello 0,2% in agosto, meno delle attese. Il dato è in linea con una serie di indicazioni non entusiasmanti giunte di recente dall'economia Usa - in particolare i numeri deludenti sul mercato del lavoro di venerdì scorso - che spingono gli investitori a ritenere che la Fed non procederà da subito (ovvero già dal meeting della prossima settimana) ad una riduzione consistente dei propri acquisti asset sul mercato. Al momento le aspettative degli operatori, rilevate in un sondaggio Reuters, sembrano essersi attestate su una riduzione di soli 10 miliardi di programma di quantitative easing della Fed, attualmente da 85 miliardi di dollari al mese. Subito dopo la pubblicazione del dato sulle vendite al dettaglio l'euro/dollaro si riporta sopra quota 1,33, toccando il massimo intraday di 1,3321. In mattinata il cambio era scivolato fino al minimo di 1,3265, in scia alle indiscrezioni che danno l'ex consigliere economico di Obama Lawrence Summers come il prescelto per la successione di Ben Bernanke alla guida della Fed . Summers - la cui nomina secondo il quotidiano Nikkei potrebbe arrivare già la prossima settimana - viene considerato su posizioni monetarie sicuramente meno accomodanti rispetto a quelle dell'altro candidato in campo, l'attuale vice di Bernanke Janet Yellen. Le voci sulla nomina di Summers hanno innescato la risalita dei Treasuries decennali, fino a circa il 2,95% dal 2,91% della chiusura Usa di ieri (il rendimento è poi ridisceso in mattinata). "La storia di Summers è stata l'evento principale della mattinata. Il mercato sa che la Yellen è decisamente una colomba, quindi qualsiasi candidato diverso da lei dovrebbe avere un affetto positivo sul dollaro" afferma l'analista di Commerzbank Lutz Karpowitz. Già di recente media americani come New York Times o Washington Post avevano indicato la forte propensione del presidente Obama per la scelta di Summers, già segretario al Tesoro nell'era Clinton. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3316/18 1,3297 DOLLARO/YEN 99,39/43 99,54 EURO/YEN 132,40/42 132,35 EURO/STERLINA 0,8396/98 0,8413 ORO SPOT 1.318,50/9,25 1.320,19/1,91 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia