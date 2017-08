Forex, yen fatica su euro e dollaro con allentamento tensioni Siria

NEW YORK, 11 settembre (Reuters) - Lo yen viaggia sui minimi da sette settimane nei confronti del dollaro e da oltre tre mesi verso l'euro, complice l'attenuarsi delle tensioni internazioni sulla Siria che spingono gli investitori a puntare sugli asset a più elevato rendimento. Sebbene la rapida risalita di valuta unica e biglietto verde contro lo yen abbia innescato delle prese di profitto che hanno portato entrambe le divise ad allontanarsi dai massimi segnati di recente, secondo gli analisti la maggiore propensione al rischio è destinata a mantenere la moneta giapponese sotto pressione. Il presidente Usa Barack Obama si è impegnato a tentare la via diplomatica aperta dalla Russia per mettere sotto controllo internazionale le armi chimiche in mano al regime di Damasco, esprimendo tuttativa forti perplessità in merito e chiedendo comunque agli americani di sostenerlo se l'uso della forza si rivelasse necessario. Ridottasi al momento la probabilità di un attacco alla Siria, gli investitori hanno alleggerito le posizioni in yen, considerato un asset rifugio in tempi di crisi, spingendo il dollaro fino a un picco di 100,62, il livello più alto segnato dal 22 luglio scorso. A sostenre gli asset percepiti come più rischiosi nei confronti dello yen anche una serie di dati provenienti dalla Cina, che negli ultimi giorni hanno evidenziato la stabilizzazione in corso della seconda economia mondiale, dopo un rallentamento della crescita in corso da due anni. Intorno alle 14,45 il dollaro scivola a 100,19 yen da 100,39 della chiusura e secondo gli analisti si manterrà sopra quota 100 nelle prossime sedute. L'euro cede lo 0,3% a 132,94 yen, dopo aver toccato un picco intraday di 133,375, il livello più alto segnato dallo scorso 22 maggio, quando era salito fino a 133,82 yen. Secondo gli operatori di mercato, nei prossimi giorni il focus è destinato a spostarsi dalla questione siriana, per concentrarsi sulla Fed, che la prossima settimana, in ocssione del meeting di politica monetaria, nelle attese, dovrebbe annunciare una riduzione dello stimolo. Una prospettiva che nelle prossime sedute potrebbe indeboliere l'euro nei confronti del biglietto verde, nonostante i recenti segnali di miglioramento della congiuntura evidenziati dai dati provenienti dalla regione. L'euro, al momento, è stabile in area 1,3270 sul dollaro, e si mantiene lontano dal minimo da sette settimane segnato venerdì, quando era sceso fino a 1,31045 dollari ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3268/70 1,3267 DOLLARO/YEN 100,19/21 100,39 EURO/YEN 132,94/95 133,18 EURO/STERLINA 0,8409/13 0,8432 ORO SPOT 1.360,96/1,73 1.363,59/5,31 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia