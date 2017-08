Forex, euro stabile su dlr in attesa Fed, yen riprende forza

LONDRA, 11 settembre (Reuters) - Nella mattinata europea l'euro è stabile sul biglietto verde, che continua ad essere supportato dalle attese di un annuncio, la prossima settimana, di una riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed, a fronte di un miglioramento della congiuntura economica. In attesa della riunione del comitato di politica monetaria dell'istituto centrale americano, in agenda il 17-18 settembre, gli operatori non si aspettano tuttavia grosse oscillazioni del rapporto euro/dollaro, che dovrebbe mantenersi nei range segnati di recente. Poco dopo le 10, l'euro passa di mano a 1,3273 da 1,3267 dell'ultima chiusura. L'euro è invece in lieve calo sullo yen ma tiene in vista i massimi da tre anni sulla divisa nipponica, che sconta una riduzione dell'avversione al rischio dopo la parziale apertura degli Stati Uniti al piano diplomatico messo in campo dalla Russia per scongiurare l'attacco alla Siria. La valuta unica passa di mano a 132,89 yen (-0,3%), non distante dai massimi da tre anni sulla valuta nipponica segnati a maggio, quando era salita fino a 133,82. La divisa giapponese recupera qualche posizione anche nei confronti del dollaro, dopo aver segnato nella notte il minimo da sette settimane sempre sull'allungamento dei tempi di un eventuale attacco alla Siria. Il dollaro, infatti, scivola a 100,19 yen da 100,30 della chiusura, dopo essere salito nella notte fino a 100,55. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3268/70 1,3267 DOLLARO/YEN 100,19/21 100,39 EURO/YEN 132,93/597 133,18 EURO/STERLINA 0,8423/24 0,8432 ORO SPOT 1.360,46/6,99 1.363,59/65,31 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia