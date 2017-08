Forex, yen debole dopo Olimpiadi a Tokyo, relazione inversa borsa

LONDRA, 9 settembre (Reuters) - Sulla scia dell'assegnazione delle Olimpiadi del 2020 a Tokyo e della conseguente euforia che ha portato la borsa nipponica a chiudere in rialzo, con il Nikkei ai massimi da cinque settimane, lo yen ha registrato un calo significativo contro il dollaro, confermando il trend degli ultimi mesi in cui la valuta e la borsa giapponesi hanno evidenziato una correlazione inversa. L'azionario ha goduto degli acquisti sui titoli che potrebbero beneficiare dell'evento. Secondo i trader è stato invece scarso l'impatto diretto di una revisione al rialzo del Pil giapponese del secondo semestre, che hanno aderito alle previsioni del mercato. Il Pil è stato ampiamente rivisto, registrando un'espansione di gran lunga superiore a quanto precedentemente atteso, il 3,8% dal precedente -2,6%. Il dollaro/yen ha raggiunto in seduta il massimo di 100,10. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3180/82 1,3179 DOLLARO/YEN 99,57/62 99,10 EURO/YEN 131,25/29 130,58 EURO/STERLINA 0,8414/16 0,8430 ORO SPOT 1.386,48/7,23 1.390,88/2,36 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia