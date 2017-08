Forex, dollaro vicino a max da 5 settimane in attesa Bce, dati lavoro

TOKYO, 4 luglio (Reuters) - Il dollaro resta vicino ai massimi da cinque settimane nei confronti delle principali controparti, in attesa del meeting di politica monetaria mensile della Banca centrale europea, e alla vigilia della pubblicazione dei dati sugli occupati Usa del mese di giugno, barometro per valutare le prossime mosse della Fed, intenzionata a ridurre le misure di stimolo, in caso di miglioramento dell'economia.

L'euro è invece appesantito, soprattutto nei confronti dello yen, dall'instabilità politica portoghese, che rischia di riaccendere la crisi del blocco della valuta unica.

Dopo aver segnato un massimo da cinque settimane ieri a 83,717, l'indice del dollaro, che misura l'andamento del biglietto verde nei confronti di un paniere di valute, avanza a 83,273 da 83,231 della chiusura.

In una seduta che si preannuncia dai volumi limitati complice la chiusura della piazza Usa per la festitività dell'Independence Day, il biglietto verde è in lieve rialzo sull'euro, che scivola a 1,2999 da 1,3006 dell'ultima chiusura , e poco variato sullo yen, a 99,88 da 99,90. Euro/yen a 129,81 da 129,96

