Forex, dollaro in risalita, cautela in vista dato Pil Cina lunedì

LONDRA, 12 luglio (Reuters) - Il dollaro recupera qualcuna delle posizioni perse ieri, in un mercato che si sta posizionando per l'eventualità di sorprese negative sul dato di crescita cinese del secondo trimestre, in uscita lunedì. Il biglietto verde resta comunque sensibilmente sotto i massimi su euro e yen visti ad inizio settimana prima delle ultime dichiarazioni del presidente della Fed Ben Bernanke, che hanno smorzato le aspettative di un inizio a breve termine della fase di riduzione dello stimolo monetario da parte della banca centrale Usa. L'euro/dollaro tratta a metà mattinata in prossimità del minimo intraday di 1,3037. Ieri il cambio era salito fino al picco di 1,3201 mentre martedì, prima delle parole di Bernanke, scendeva a quota 1,2754, il minimo dallo scorso 4 aprile. Il dollaro viaggia non lontano dal massimo di seduta anche nei confronti dello yen (99,31). In questo caso il cambio è passato dal picco di 101,21 di mercoledì al minimo di 98,27 di ieri. "Questa settimana non è stata positiva per alcuni investitori. Ora, con la cancellazione delle posizioni lunghe sul dollaro, nessuno vuole realmente fare grosse scommesse prima del dato cinese", commenta un trader. Le previsioni degli economisti indicano una crescita del Pil cinese del 7,5% nel secondo trimestre dopo il +7,7% del primo; ma sono numerosi gli operatori che vedono rischi al ribasso su tale stima a seguito degli ultimi dati inferiori alle attese dalla Cina. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3039/42 1,3094 DOLLARO/YEN 99,10/12 98,94 EURO/YEN 129,18/24 129,63 EURO/STERLINA 0,8616/21 0,8620 ORO SPOT 1.275,96/6,73 1.284,69/5,91 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia