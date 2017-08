Forex, euro in recupero sul dlr e yen, frenato da rassicurazioni Bce

SYDNEY, 27 giugno (Reuters) - L'euro si muove in lieve rialzo nei confronti del dollaro e dello yen in Asia, recuperando parzialmente le perdite segnate ieri dopo una serie di dichiarazioni accomodanti da parte di esponenti della Banca centrale europea, che hanno rassicurato in merito al mantenimento di un orientamento espansivo.

Dopo aver segnato ieri il minimo da quattro settimane sul dollaro a 1,2984, l'euro intorno alle 7,50 passa di mano a 1,3034 dollari da 1,3011 dell'ultima chiusura e a 127,39 yen da 127,14 . Poco variato il cross dollaro/yen, stabile in are 97,74.

