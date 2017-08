Forex, euro debole su dlr ma risale da minimi dopo revisione Pil Usa

NEW YORK, 26 giugno (Reuters) - Euro in flessione sul dollaro, di fronte ai segnali sempre più tangibili di una prossima divaricazione tra le politiche monetarie di zona euro e Stati Uniti. Stamane il presidente Mario Draghi ha ripetuto che la Bce non è in alcun modo vicina ad abbandonare l'attuale linea espansiva, anzi ribadendo che Francoforte è pronta ad agire nuovamente, se necessario. Nel primo pomeriggio, tuttavia, l'euro risale parzialmente rispetto al minimo intraday di 1,3014 (il valore più basso dal 3 giugno scorso) a seguito del dato delle 14,30 sul Pil Usa del primo trimestre, rivisto al ribasso ad un +1,8% dal +2,4% iniziale. Ma al di là di quest'ultimo dato le indicazioni che arrivano dagli Stati Uniti sono per uno stabile miglioramento della congiuntura economica, che rende sempre più verosimile nei prossimi mesi il ridimensionamento del programma di stimolo monetario della Federal Reserve. "L'economia Usa è in una situazione migliore rispetto a quella europea, ancora molto debole e incapace di sopportare in questo momento tassi a breve più alti: il divario tra i tassi continuerà a esercitare pressioni al ribasso sull'euro/dollaro" spiega lo strategist di Rbs Paul Robson. "Draghi dovrà cercare di apparire ancora più accomodante, per evitare che il mercato cominci a scontare troppo presto un rialzo dei tassi". Si accentua invece la flessione del dollaro sullo yen dopo il dato sul Pil Usa, col cambio che si riporta in prossimità del minimo della mattinata di 97,37. Le tensioni che stanno interessando il mercato monetario cinese avevano favorito già da stamattina, in Asia, ricoperture sulla divisa giapponese a scapito del dollaro. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3032/34 1,3084 DOLLARO/YEN 97,51/55 97,80 EURO/YEN 127,06/09 127,96 EURO/STERLINA 0,8474/79 0,8480 ORO SPOT 1.241,71/2,48 1.276,74/7,96 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia