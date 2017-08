Forex, dlr frena su yen ma resta sostenuto su euro da prospettive Fed

TOKYO/SYDNEY, 26 giugno (Reuters) - Movimenti contenuti sul mercato valutario nella mattinata, anche se il dollaro continua a trarre sostegno di fondo dai buoni dati in arrivo dagli Usa - ieri ordini di beni durevoli e fiducia dei consumatori - che stanno orientando in direzione meno espansiva le prospettive sulla politica monetaria della Fed.

Il biglietto verde ha subito tuttavia una piccola frenata sullo yen, a causa delle tensioni che interessano il mercato monetario cinese e che in Asia favoriscono ricoperture sulla divisa giapponese.

"La forza del dollaro e la risalita dei rendimenti sui bond Usa sono in generale il dato principale di questo momento, certamente dopo i forti dati Usa di ieri" spiega la strategist di Rbc Capital Markets Sue Trinh. "Il dollaro/yen tuttavia si oppone questo trend, i mercati azionari in Asia rimangono focalizzati su un possibile credit crunch in Cina".

Alle 7,50 italiane il cambio dollaro/yen tratta in lieve deprezzamento, area 97,55 da 97,80 dell'ultima chiusura, dopo essere salito nella primissima parte della seduta fino a 98,23. Lo scorso 13 giugno il cambio toccava il minimo del mese a 93,78.

In lieve deprezzamento invece l'euro sul dollaro a 1,3070 da 1,3084 della chiusura di ieri, quando il cambio si era spinto fino al picco di 1,3151.

Euro in flessione anche sullo yen a 125,45 da 127,96.

